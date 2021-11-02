Справу Януковича почав розглядати Європейський суд з прав людини. Фото: УП

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Заяву Віктора Януковича, президента-втікача, почав розглядати Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ). Він скаржиться на упередженість українських судів та правоохоронців.

Свою скаргу політик подав до суду ще у жовтні 2015 року, однак ЄСПЛ відреагував на неї тільки зараз. Інтереси Януковича представляє англійський адвокат Том Бізлі, пише «РБК-Україна».

У своїй скарзі політик заявляє, що його кортеж обстріляли та намагалися затримати невідомі, коли він втікав з України 21−22 лютого 2014 року. Але, за його словами, українські правоохоронці відмовляються розслідувати цей інцидент.

Крім того, на думку Януковича, в Україні проти нього незаконно відкриті вісім кримінальних справ. Він вважає, що Україна порушила кілька положень Конвенції про захист прав людини, зокрема щодо тривалості кримінального розслідування. Крім того, публічні заяви посадових осіб щодо нього нібито порушують презумпцію невинуватості.

Янукович також скаржиться на те, що українські суди не є ані незалежними, ані неупередженими. На його думку, судовий розгляд, який до теперішнього часу проводився за його відсутності, не був справедливим, — повідомляє ЄСПЛ.

Суд направив низку питань українському уряду. Зокрема, про те, на якій стадії розслідування проти Януковича і чи були порушені його права.

Нагадаємо, Віктора Януковича 7 жовтня заочно заарештували. Йдеться про справу щодо заволодіння «Межигір'ям», яку НАБУ веде з 2019 року. Матеріали кримінального провадження налічують вже понад 1,5 тис. томів.

Джерело: «РБК-Україна»