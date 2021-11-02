Труханов. Фото: istock

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Геннадій Труханов, мер Одеси, є фігурантом масштабної корупційної справи. Одного з головних його соратників, одеського бізнесмена Володимира Галантерника, оголосили в національний і міжнародний розшук.

Його підозрюють у створенні та очоленні злочинної організації в Одесі, яка завдала 689 млн грн збитків місцевій громаді. Про це повідомляє «Слово і діло».

За даними Національного антикорупційного бюро (НАБУ), фігурант незаконно привласнив шість земельних ділянок в Одесі. Усі будинки збудувала компанія «Будова», яку пов’язують із Галантерником. Окремо його підозрюють у заволодінні понад 131 млн грн на закупівлі земельної ділянки колишнього аеродрому «Застава» за завищеною вартістю.

Зокрема, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід ще одному фігуранту так званої «одеської справи» — екс-директору комунального підприємства Одеської міської ради призначили заставу в розмірі 187 тис. 941 грн.

Йдеться про екс-керівника КП «Міське капітальне будівництво» Ігоря Смертенюка, який обіймав цю посаду з 2017 по січень 2021 року. Він очолював Одеський завод будівельних матеріалів Міністерства оборони України і був звільнений через незадовільні результати роботи.

За нього було створено три фірми-прокладки, які виступали посередниками між заводом, який створював цивільну продукцію, та покупцями. Останні розраховувалися готівкою, яка майже повністю йшла посередникам. Зрештою військовий завод, що має стратегічне значення, відключили від водопостачання та джерел електроенергії. У цей час сталося кілька «пограбувань», після яких зникла вся документація й бухгалтерія.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Труханова і його спільників підозрюють у створенні злочинної організації, яка фактично контролювала міську владу та діяла в кількох напрямках: передача земель під забудову пов’язаним забудовникам; незаконна приватизація; розкрадання бюджетних коштів. Фігуранти справи заперечують свою провину.

Джерело: Слово і діло