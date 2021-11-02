Труханов. Фото: istock

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Геннадий Труханов, мэр Одессы, фигурант масштабного коррупционного дела. Один из главных его соратников, одесский бизнесмен Владимир Галантерник, был объявлен в национальный и международный розыск.

Его подозревают в создании и возглавлении преступной организации в Одессе, нанесшей 689 млн грн ущерб местной общине. Об этом сообщает «Слово и дело».

По данным Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), фигурант незаконно присвоил шесть земельных участков в Одессе. Все дома построила компания «Будова», связываемая с Галантерником. Отдельно его подозревают в завладении более 131 млн грн во время закупки земельного участка бывшего аэродрома «Застава» по завышенной стоимости.

В частности, Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения еще одному фигуранту так называемого «одесского дела» — экс-директору коммунального предприятия Одесского городского совета назначили залог в размере 187 тыс. 941 грн.

Речь идет об экс-руководителе КП «Городское капитальное строительство» Игоре Смертенюке, занимавшем этот пост с 2017 года по январь 2021 года. Он возглавлял Одесский завод строительных материалов Министерства обороны Украины и был уволен из-за неудовлетворительных результатов работы.

При нем были созданы три фирмы-прокладки, выступавшие посредниками между заводом, который создавал гражданскую продукцию, и покупателями. Последние рассчитывались наличными, почти полностью уходившими посредникам. В конце концов, военный завод, имеющий стратегическое значение, был отключен от водоснабжения и источников электроэнергии. В это время произошло несколько «ограблений», после которых исчезла вся документация и бухгалтерия.

Напомним, ранее мы сообщали, что Труханова и его сообщников подозревают в создании преступной организации, которая фактически контролировала городские власти и действовала по нескольким направлениям: передача земель под застройку связанным застройщикам; незаконная приватизация; хищение бюджетных средств. Фигуранты дела отрицают свою вину.