Дело Януковича начал рассматривать Европейский суд по правам человека. Фото: УП

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Заявление Виктора Януковича, президента-беглеца, начал рассматривать Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Он жалуется на предвзятость украинских судов и правоохранителей.

Свою жалобу политик подал в суд еще в октябре 2015 года, однако ЕСПЧ отреагировал на нее только сейчас. Интересы Януковича представляет английский адвокат Том Бизли, пишет «РБК-Украина».

В своей жалобе политик заявляет, что его кортеж обстреляли и пытались задержать неизвестные, когда он бежал из Украины 21−22 февраля 2014 года. Но, по его словам, украинские правоохранители отказываются расследовать этот инцидент.

Кроме того, по мнению Януковича, в Украине против него незаконно возбуждено восемь уголовных дел. Он считает, что Украина нарушила несколько положений Конвенции о защите прав человека, в частности, относительно продолжительности уголовного расследования. Кроме того, публичные заявления должностных лиц к нему якобы нарушают презумпцию невиновности.

Янукович также жалуется на то, что украинские суды не являются ни независимыми, ни беспристрастными. По его мнению, судебное разбирательство, которое до настоящего времени проводилось в его отсутствие, не было справедливым, — сообщает ЕСПЧ.

Суд направил ряд вопросов украинскому правительству. В частности, о том, на какой стадии расследования против Януковича и были ли нарушены его права.

Напомним, Виктора Януковича 7 октября заочно арестовали. Речь идет о деле по поводу завладения «Межигорьем», которое НАБУ ведет с 2019 года. Материалы уголовного производства насчитывают уже более 1,5 тыс. томов.

Источник: «РБК-Украина»