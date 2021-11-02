Древнее место битвы XII легиона нашел археолог-любитель

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Ракурс

Древнее место битвы XII легиона нашел археолог-любитель Лукас Шмид, который помогает Археологической службе кантона Граубюнден в Швейцарии. Место битвы расположено в ущелье Крап-Сес. Там ему удалось обнаружить хорошо сохранившийся римский кинжал. Новая находка привлекла внимание исследователей Базельского университета.

В ущелье выявили сотни обувных гвоздей, желудеобразные свинцовые пули для пращей и фрагменты щитов. Эти предметы были как римского производства, так и местного. Часть пуль имели метки XII римского легиона. Предварительная датировка события — 15 год до нашей эры. Следовательно, речь идет об Альпийских походах императора Октавиана Августа.

Август планировал покорить Испанию и Германию, а дороги в Галлию пролегали через альпийские перевалы. Горы и долины здесь заселяли племена в основном кельтского и лигурийского происхождения, которые взимали плату за проезд через их земли. Платить им пришлось даже Юлию Цезарю, на войска которого горцы сбрасывали камни. После покорения Испании Август хотел перебросить войска в Альпы. В 15 году до нашей эры римляне развернули широкомасштабное наступление. Точно неизвестно, сколько именно легионов приняло в нем участие: понятно, что от шести до девяти, пишет Naked Science.

Напомним, недавно археологи исследовали крупный военный лагерь римского времени в Аугсбурге.