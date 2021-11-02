Камеры римских гладиаторов раскопали в Великобритании. Фото: liferules.com.ua

https://racurs.ua/n162495-kamery-rimskih-gladiatorov-raskopali-v-velikobritanii-foto.html

Ракурс

Под древнеримским амфитеатром в Великобритании археологи раскопали камеру, где держали гладиаторов, преступников и диких животных.

Древнеримский военный лагерь и поселения Рутупия, которые вероятно возникли после римского вторжения в Британию в 43 году н. э., расположены на юго-востоке Англии в графстве Кент. Остатки деревянных зданий и складов I века н. э. показывают, что это место было главным портом в течение первых двух столетий. Со временем лагерь превратился в процветающий торговый город, в котором находились храмы, мансион и амфитеатр, вмещавший почти 5 тыс. лиц. Амфитеатр в Ричборо впервые обнаружили еще в 1849 году. Об этом сообщается на сайте благотворительной организации English Heritage.

Ученые отмечают, что амфитеатр отражал статус города как ворот в Британию. Он располагался на естественной возвышенности, здесь проводились бои между гладиаторами, казни преступников, а также травля диких животных. Сейчас на месте амфитеатра расположился большой курган диаметром около 62 метров.

Археологи во время последних раскопок обнаружить полость в стене древнего сооружения, которое использовалось в качестве карцера для содержания людей или животных. Камера имеет высоту почти два метра и предназначалась для диких животных, преступников или гладиаторов, ожидавших своего выхода на арену.

Ученые обнаружили, что внешняя стена амфитеатра, построенная из уложенного дерна, была шириной около шести метров. Внутренняя стена была возведена из известняковых блоков, которые были покрыты цветной штукатуркой.

Во время раскопок были обнаружены и разные мелкие находки — кости убитых животных, монеты, личные украшения и фрагменты керамики. Найденные артефакты свидетельствуют о том, что город Рутупия продолжал существовать вплоть до конца IV в. нашей эры.

Напомним, археолог-любитель из Швейцарии нашла древнее место битвы XII легиона. Оно расположено в ущелье Крап-СЭС. Здесь нашли артефакты, свидетельствующие об альпийских походах императора Октавиана Августа.

Источник: English Heritage