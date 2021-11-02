Карантин для нардепов усилили – в Раду будут пускать с COVID-сертификатами

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Ракурс

Карантин в Верховной Раде наконец-то усилили. Одним из главных вопросов, который рассмотрели 2 ноября на внеочередной сессии, стало постановление № 6154, которое предусматривает «дополнительные меры противодействия и распространения Covid-19 в Украине».

Среди прочего в этом документе говорится и о допуске в помещения парламента только с подтвержденной вакцинацией или с действительным ПЦР-тестом.

За принятие постановления в Раде нашлось 279 голосов.

Нардепы решили, что на период действия карантина установленного из-за COVID-19, допуск в помещение админзданий парламента народных депутатов Украины, работников аппарата Рады, посетителей, журналистов разрешается только при наличии документа, подтверждающего получение вакцинации от COVID-19 одной или несколькими дозами вакцин или отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или справки об излечении от COVID-19, если человек переболел не более чем за шесть месяцев до предъявления документа.

Итак, через месяц после начала новой вспышки коронавируса нардепы наконец-то рассмотрели постановление о входе в Раду с ковид-сертификатами или результатами ПЦР-тестов.

О необходимости введения для народных депутатов правил посещения рабочего места, действующих для большинства граждан, в парламенте говорили с конца сентября. В середине октября соответствующее постановление было зарегистрировано, но несколько недель не рассматривалось в пленарном зале.

Между тем, аппарат Верховной Рады отказался сообщать количество вакцинированных от коронавируса народных депутатов.