Социологический опрос. Фото: dut.edu.ua

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Ракурс

Дела в Украине движутся в неправильном направлении. Так считает большинство украинцев, которых опросили социологи.

Количество граждан, которые считают, что Украина движется не туда, растет. По состоянию на конец октября таких уже 71,1%. О правильном направлении страны говорят лишь 15% опрошенных. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

Социологи отмечают, что в июле 68,7% респондентов считали, что дела в стране движутся в неправильном направлении. При этом противоположного мнения придерживались 16,1% граждан. В июне 64% украинцев считали, что нынешний курс Украины правильный, а 20% опрошенных согласились, что страна движется не туда.

В КМИС отметили, что исследование продолжалось с 20 по 25 октября. Социологи методом личного интервью опросили 2 тыс. 28 совершеннолетних респондентов из 103 населенных пунктов Украины, кроме Крыма. На Донетчине и Луганщине опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает: 3,3% для показателей близких к 50%, 2,9% —для показателей близких к 25%, 2,2% — для показателей близких к 12%, 1,5% —для показателей близких к 5%.

Напомним, социологи установили, будут ли протестовать украинцы ради внеочередных выборов. Оказалось, что в протестах с требованием досрочных выборов президента готовы принять участие 23,1% граждан. А протестовать ради досрочных парламентских выборов готовы 24,1% респондентов.