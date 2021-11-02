Новый рейтинг партий – кого поддерживают украинцы. Фото: Укринформ

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Ракурс

Рейтинг партий обновили социологи — лидером остается «Слуга народа», которую готовы поддержать 20,4% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором.

Меньше поддержки имеет «Европейская солидарность» — за нее готовы голосовать 15,8% украинцев. Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы «Рейтинг».

На третьем месте оказалась «Оппозиционная платформа — При жизни» с 12% поддержки. Далее следует «Батькивщина», за которую готовы голосовать 10,9% опрошенных.

Рейтинг других политических сил несколько ниже:

партию «Сила и честь» поддерживают 6,4%,

партию Мураева «Наши» — 6,3%,

партию «Украинская стратегия Гройсмана» — 5,3%,

Радикальная партия — 4,8%,

«УДАР Виталия Кличко» — 4,2%,

партию Шария — 3,8%,

ВО «Свобода» — 2,9%,

партию «Голос» — 2,2%,

партию «Самопомощь» — 1,9%.

Социологи 21−23 октября опросили 2 тыс. 500 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Метод опроса — телефонные интервью.

Ранее рейтинг партий обнародовали социологи центра Разумкова. В лидеры выбилась президентская партия «Слуга народа» — за нее готовы отдать свой голос 14% всех опрошенных или 22% тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию будет голосовать.