Владимир Зеленский, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n162458-zelenskiy-vozglavlyaet-reyting-doveriya-rezultaty-socoprosa.html

Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, возглавляет рейтинг доверия украинцев к политикам.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в течение 21−23 октября, опубликованные на сайте социологической группы «Рейтинг».

Согласно результатам опроса, украинцы больше всего доверяют:

Зеленскому (доверяют 39% опрошенных, не доверяют — 59%);

Юлии Тимошенко (доверяют 26%, не доверяют — 72%);

Петру Порошенко (доверяют 25%, не доверяют — 73%);

Юрию Бойко (доверяют 24%, не доверяют — 57%, не знают его — 16%).

Если бы выборы президента состоялись в ближайшее время, голоса опрошенных распределились бы так:

за Зеленского проголосовали бы 25,1% среди голосующих и определившихся с выбором;

за Порошенко — 14,1%;

за Тимошенко — 10,1%;

за Бойко — 9,5%;

за экс-спикера Дмитрия Разумкова — 7,3%;

за Игоря Смешко — 7,1%;

за Евгения Мураева — 6,0%;

за Владимира Гройсмана — 5,1%.

Социологи методом телефонного интервью опросили 2,5 тыс. человек от 18 лет со всех регионов Украины, за исключением временно оккупированных территорий.