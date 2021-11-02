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Владимир Зеленский, фото: Офис президента

Зеленский возглавляет рейтинг доверия — результаты соцопроса

2 ноя 2021, 12:45
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Владимир Зеленский, президент Украины, возглавляет рейтинг доверия украинцев к политикам.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в течение 21−23 октября, опубликованные на сайте социологической группы «Рейтинг».

Согласно результатам опроса, украинцы больше всего доверяют:


  • Зеленскому (доверяют 39% опрошенных, не доверяют — 59%);
  • Юлии Тимошенко (доверяют 26%, не доверяют — 72%);
  • Петру Порошенко (доверяют 25%, не доверяют — 73%);
  • Юрию Бойко (доверяют 24%, не доверяют — 57%, не знают его — 16%).

Если бы выборы президента состоялись в ближайшее время, голоса опрошенных распределились бы так:

  • за Зеленского проголосовали бы 25,1% среди голосующих и определившихся с выбором;
  • за Порошенко — 14,1%;
  • за Тимошенко — 10,1%;
  • за Бойко — 9,5%;
  • за экс-спикера Дмитрия Разумкова — 7,3%;
  • за Игоря Смешко — 7,1%;
  • за Евгения Мураева — 6,0%;
  • за Владимира Гройсмана — 5,1%.

Социологи методом телефонного интервью опросили 2,5 тыс. человек от 18 лет со всех регионов Украины, за исключением временно оккупированных территорий.

Источник: Ракурс


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