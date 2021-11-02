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Володимир Зеленський, фото: Офіс президента
Зеленський очолює рейтинг довіри — результати соцопитуванняhttps://racurs.ua/ua/n162458-zelenskyy-ocholuie-reytyng-doviry-rezultaty-socopytuvannya.htmlРакурс
Володимир Зеленський, президент України, очолює рейтинг довіри українців до політиків.
Про це свідчать результати опитування, проведеного протягом 21−23 жовтня, опубліковані на сайті соціологічної групи «Рейтинг».
Згідно з результатами опитування, українці найбільше довіряють:
- Зеленському (довіряють 39% опитаних, не довіряють — 59%);
- Юлії Тимошенко (довіряють 26%, не довіряють — 72%);
- Петру Порошенку (довіряють 25%, не довіряють — 73%);
- Юрію Бойку (довіряють 24%, не довіряють — 57%, не знають його — 16%).
Якби вибори президента відбулися найближчим часом, голоси опитаних розподілилися б так:
- за Зеленського проголосували б 25,1% серед тих, хто голосуватиме та визначився з вибором;
- за Порошенка — 14,1%;
- за Тимошенко — 10,1%;
- за Бойка — 9,5%;
- за екс-спікера Дмитра Разумкова, — 7,3%;
- за Ігоря Смешка — 7,1%;
- за Євгена Мураєва — 6,0%;
- за Володимира Гройсмана — 5,1%.
Соціологи методом телефонного інтерв’ю опитали 2,5 тис. осіб віком від 18 років з усіх регіонів України, за винятком тимчасово окупованих територій.
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