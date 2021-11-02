Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n162458-zelenskyy-ocholuie-reytyng-doviry-rezultaty-socopytuvannya.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, очолює рейтинг довіри українців до політиків.

Про це свідчать результати опитування, проведеного протягом 21−23 жовтня, опубліковані на сайті соціологічної групи «Рейтинг».

Згідно з результатами опитування, українці найбільше довіряють:

Зеленському (довіряють 39% опитаних, не довіряють — 59%);

Юлії Тимошенко (довіряють 26%, не довіряють — 72%);

Петру Порошенку (довіряють 25%, не довіряють — 73%);

Юрію Бойку (довіряють 24%, не довіряють — 57%, не знають його — 16%).

Якби вибори президента відбулися найближчим часом, голоси опитаних розподілилися б так:

за Зеленського проголосували б 25,1% серед тих, хто голосуватиме та визначився з вибором;

за Порошенка — 14,1%;

за Тимошенко — 10,1%;

за Бойка — 9,5%;

за екс-спікера Дмитра Разумкова, — 7,3%;

за Ігоря Смешка — 7,1%;

за Євгена Мураєва — 6,0%;

за Володимира Гройсмана — 5,1%.

Соціологи методом телефонного інтерв’ю опитали 2,5 тис. осіб віком від 18 років з усіх регіонів України, за винятком тимчасово окупованих територій.