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Ракурс
Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

Зеленський очолює рейтинг довіри — результати соцопитування

2 лис 2021, 12:45
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Володимир Зеленський, президент України, очолює рейтинг довіри українців до політиків.

Про це свідчать результати опитування, проведеного протягом 21−23 жовтня, опубліковані на сайті соціологічної групи «Рейтинг».

Згідно з результатами опитування, українці найбільше довіряють:


  • Зеленському (довіряють 39% опитаних, не довіряють — 59%);
  • Юлії Тимошенко (довіряють 26%, не довіряють — 72%);
  • Петру Порошенку (довіряють 25%, не довіряють — 73%);
  • Юрію Бойку (довіряють 24%, не довіряють — 57%, не знають його — 16%).

Якби вибори президента відбулися найближчим часом, голоси опитаних розподілилися б так:

  • за Зеленського проголосували б 25,1% серед тих, хто голосуватиме та визначився з вибором;
  • за Порошенка — 14,1%;
  • за Тимошенко — 10,1%;
  • за Бойка — 9,5%;
  • за екс-спікера Дмитра Разумкова, — 7,3%;
  • за Ігоря Смешка — 7,1%;
  • за Євгена Мураєва — 6,0%;
  • за Володимира Гройсмана — 5,1%.

Соціологи методом телефонного інтерв’ю опитали 2,5 тис. осіб віком від 18 років з усіх регіонів України, за винятком тимчасово окупованих територій.

Джерело: Ракурс


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