Корона. Фото: istock

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Коронавірус в Україні б'є всі рекорди — лише за тиждень кількість смертей зросла на 13%.

Наразі захворюваність на інфекцію вдвічі перевищує середню в Європі. Про це розповів керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко.

Найпозитивніший «зелений» сценарій від Київської школи економіки не реалізувався, тому до кінця року в країні загальна кількість померлих від COVID-19 може сягнути до 92 тис., — зазначив він.

Наголошується, що кількість хворих за тиждень збільшилася на 9%, натомість госпіталізації поступово стабілізуються — лише +3% за тиждень. Кількість видужалих зростає (+12% за тиждень).

Також зростають і показники вакцинації від коронавірусу. Лише за минулий тиждень від інфекції прищепилося на 15% більше українців. Кожен третій дорослий українець уже вакцинований принаймні одною дозою, а кожен четвертий — отримав повний курс щеплення.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус в Україні станом на ранок вівторка виявили в 19 тис. 455 осіб. Медикам довелося госпіталізувати 3 тис. 188 пацієнтів. Унаслідок ускладнень коронавірусної інфекції COVID-19 вчора померли 700 українців.