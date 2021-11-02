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Ракурс
Корона. Фото: istock

Исторический уровень — в Украине рекордная смертность от коронавируса (ВИДЕО)

2 ноя 2021, 12:34
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Коронавирус в Украине бьет все рекорды — только за неделю количество смертей выросло на 13%.

Сейчас заболеваемость инфекцией вдвое превышает среднюю в Европе. Об этом рассказал руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.

Самый позитивный «зеленый» сценарий от Киевской школы экономики не реализовался, поэтому к концу года в стране общее количество умерших от COVID-19 может достичь до 92 тыс., — отметил он.

Сообщается, что количество больных за неделю увеличилось на 9%, а госпитализации постепенно стабилизируются — лишь +3% за неделю. Количество выздоровевших растет (+12% за неделю).


Также возрастают и показатели вакцинации от коронавируса. Только за прошедшую неделю от инфекции привилось на 15% больше украинцев. Каждый третий взрослый украинец уже вакцинирован по крайней мере одной дозой, а каждый четвертый получил полный курс прививки.

Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус в Украине по состоянию на утро вторника обнаружили у 19 тыс. 455 человек. Медикам пришлось госпитализировать 3 тыс. 188 пациентов. В результате осложнений коронавирусной инфекции COVID-19 вчера умерли 700 украинцев.

Источник: Ракурс


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