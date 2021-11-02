Медведчука отпустили под личное обязательство — что происходит с кумом Путина

https://racurs.ua/n162456-medvedchuka-otpustili-pod-lichnoe-obyazatelstvo-chto-proishodit-s-kumom-putina.html

Ракурс

Суд 2 ноября избрал меру пресечения Виктору Медведчуку в виде личного обязательства до 31 декабря.

Печерский районный суд Киева удовлетворил просьбу прокуратуры продлить меру пресечения лидеру ОПЗЖ. Правоохранители просили для нардепа-кума Путина личное обязательство, а не домашний арест по первому уголовному делу, поскольку срок последнего истек без возможности его продления.

Однако Медведчук продолжает находиться под круглосуточным домашним арестом по делу о госизмене по поводу поставок угля из ОРДЛО.

Тем временем суд обязал ГБР зарегистрировать в ЕРДР и провести расследование в отношении трех экспертов СБУ, якобы сфабриковавших экспертные заключения против Медведчука по делу о госизмене. Об этом заявил сегодня нардеп ОПЗЖ Ренат Кузьмин.

Сегодня пресс-служба Офиса генпрокурора сообщила, что в уголовном производстве о госизмене Медведчука предельный срок для круглосуточного домашнего ареста истек (шесть месяцев), поэтому его дальше продолжать нельзя. В последний раз арест Медведчуку по уголовному производству о госизмене и покушении на разграбление национальных ценностей продлевали 2 сентября.

Медведчук находится под круглосуточным домашним арестом еще в одном уголовном производстве — по факту содействия террористической деятельности. 12 октября его отправили под домашний арест до 7 декабря. Мера пресечения избрана в рамках дела о закупке угля из РФ через оккупированные территории.