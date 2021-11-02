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Ракурс
Арахамия об отставке главы Минэкономики Любченко – Леша закрался

Арахамия об отставке главы Минэкономики Любченко — Леша закрался

2 ноя 2021, 12:20
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Алексей Любченко, министр экономики Украины, которого назначили только весной этого года, 2 ноября подал в отставку. Любченко якобы испортил отношения с премьером Денисом Шмыгалем и руководством государства.

Любченко очень интересно вел себя. К нему приходили депутаты с какими-то хотелками, а он им отказывал, потому что, говорит, я скоро пойду на повышение и стану премьером, тогда приходите. А сейчас, типа, ему нельзя ни во что влипать. Понятно, что такие разговоры не могли не дойти до Шмыгаля, — цитирует «Украинская правда» одного из топ-руководителей «Слуги народа».

Также Любченко попал в немилость Банковой, поскольку якобы стал «зарабатывать» на должности за спиной Офиса президента.

На заседании «малой фракции» глава монобольшинства Давид Арахамия заявил о Любченко:


Леша закрался.

Занять его место в Кабинете министров может заместитель главы Офиса президента по экономическим вопросам Юлия Свириденко. Во времена Порошенко Свириденко занимала должность первого зампредседателя Черниговской ОГА. На Банковую ее привел Кирилл Тимошенко, а ныне лоббирует Андрей Ермак.

Источник: Ракурс


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