Арахамия об отставке главы Минэкономики Любченко – Леша закрался

https://racurs.ua/n162455-arahamiya-ob-otstavke-glavy-minekonomiki-lubchenko-lesha-zakralsya.html

Ракурс

Алексей Любченко, министр экономики Украины, которого назначили только весной этого года, 2 ноября подал в отставку. Любченко якобы испортил отношения с премьером Денисом Шмыгалем и руководством государства.

Любченко очень интересно вел себя. К нему приходили депутаты с какими-то хотелками, а он им отказывал, потому что, говорит, я скоро пойду на повышение и стану премьером, тогда приходите. А сейчас, типа, ему нельзя ни во что влипать. Понятно, что такие разговоры не могли не дойти до Шмыгаля, — цитирует «Украинская правда» одного из топ-руководителей «Слуги народа».

Также Любченко попал в немилость Банковой, поскольку якобы стал «зарабатывать» на должности за спиной Офиса президента.

На заседании «малой фракции» глава монобольшинства Давид Арахамия заявил о Любченко:

Леша закрался.

Занять его место в Кабинете министров может заместитель главы Офиса президента по экономическим вопросам Юлия Свириденко. Во времена Порошенко Свириденко занимала должность первого зампредседателя Черниговской ОГА. На Банковую ее привел Кирилл Тимошенко, а ныне лоббирует Андрей Ермак.