Арахамія про відставку глави Мінекономіки Любченка - Льоша закрався

https://racurs.ua/ua/n162455-arahamiya-pro-vidstavku-glavy-minekonomiky-lubchenka-losha-zakravsya.html

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Олексій Любченко, міністр економіки України, якого призначили лише цьогоріч навесні, 2 листопада подав у відставку. Любченко нібито зіпсував відносини з прем'єром Денисом Шмигалем та керівництвом держави.

Любченко дуже цікаво поводився. До нього приходили депутати з якимись хотєлками, а він їм відмовляв, бо от, каже, я скоро піду на підвищення і стану прем'єром, тоді приходьте. А зараз, типу, йому не можна ні у що вляпуватися. Зрозуміло, що такі розмови не могли не дійти до Шмигаля, — цитує «Українська правда» одного із топ-керівників «Слуги народу».

Також Любченко потрапив у немилість Банкової, оскільки нібито почав «заробляти» на посаді за спиною Офісу президента.

На засіданні «малої фракції» очільник монобільшості Давид Арахамія заявив про Любченка, що:

Льоша закрався.



Зайняти його місце у Кабінеті міністрів має шанси заступниця голови Офісу президента з економічних питань Юлія Свириденко. У часи Порошенка Свириденко обіймала посаду першої заступниці голови Чернігівської ОДА. На Банкову її привів Кирило Тимошенко, а нині лобіює Андрій Єрмак.

Джерело: «Українська правда»