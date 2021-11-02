Міністр економіки Любченко подав заяву про відставку. Фото: НВ

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Ракурс

Олексій Любченко, перший віце-прем'єр-міністр — міністр економіки України, подав у відставку.

Про це 2 листопада повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Любченка призначили першим віце-прем'єром та міністром економіки у травні 2021 року. До цього він очолював Державну податкову службу.

У податковій сфері він працював з 1999 року: спочатку на посаді заступника голови податкової адміністрації в Кіровоградській області, а в 2009 році став заступником голови Державної податкової адміністрації.

Нагадаємо, про відставку Любченка після засідання фракції заявили «слуги народу». На посаді міністра економіки монобільшість бачить заступницю керівника Офісу президента Юлію Свириденко.

Також фракція «Слуги народу» вирішила підтримати призначення віце-прем'єра, міністра реінтеграції Олексія Резнікова міністром оборони замість Андрія Тарана. Резнікова замінить нардеп від «Слуги народу» Ірина Верещук.

Міністром стратегічної промисловості замість Олега Уруського стане Павло Рябікін, який залишить посаду голови Держмитниці. Крім того, планується звільнення міністра екології. Очікується, що його замінить один із заступників.