Министр экономики Любченко подал заявление об отставке. Фото: НВ

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Алексей Любченко, первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины, подал в отставку.

Об этом 2 ноября сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Любченко был назначен первым вице-премьером и министром экономики в мае 2021 года. До этого он возглавлял Государственную налоговую службу.

В налоговой сфере он работал с 1999 года: сначала на должности замглавы налоговой администрации в Кировоградской области, а в 2009 году стал заместителем председателя Государственной налоговой администрации.

Напомним, об отставке Любченко после заседания фракции заявили «слуги народа». На должности министра экономики монобольшинство видит заместитель руководителя Офиса президента Юлию Свириденко.

Также фракция «Слуги народа» решила поддержать назначение вице-премьера, министра реинтеграции Алексея Резникова министром обороны вместо Андрея Тарана. Резникова заменит нардеп от «Слуги народа» Ирина Верещук.

Министром стратегической промышленности вместо Олега Уруского станет Павел Рябикин, который покинет пост председателя Гостаможни. Кроме этого, планируется увольнение министра экологии. Ожидается, что его заменит один из заместителей.