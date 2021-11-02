«Слуга народа» избавится от нескольких креатур Ермака в Кабмине

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Кандидатуры новых министров, кроме президента Владимира Зеленского, на Банковой утверждают глава Офиса президента Андрей Ермак и премьер-министр Денис Шмигаль.

Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники в «Слуге народа».

По данным издания, глава государства прислушивается к мнению своего первого помощника Сергея Шефира и заместителя Ермака Кирилла Тимошенко. Однако окончательное решение Зеленский принимает самостоятельно, а затем монобольшинство в Верховной Раде голосует за нужную кандидатуру.

Источники во фракции «Слуга народа» называют нынешнего главу Министерства обороны Андрея Тарана креатурой Ермака, которому неоднократно давали последний шанс. Ермак якобы раньше не мог подыскать замену Тарану. Однако в августе власти решили уволить Тарана. Вместо него новым министром обороны по плану «Слуги народа» должен стать другой близкий к Ермаку действующий член правительства Алексей Резников. Чиновник уже написал заявление на отставку с поста министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Кроме Тарана, креатурой Ермака был вице-премьер по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

Уруский вообще ничего не сделал. Депутаты между собой называют его ведомство Министерством стаканов. Там такой заповедник советских дедов, которые сидят и просто бухают, — заявил один из соратников президента.



Уруского должен заменить действующий главный таможенник страны Павел Рябикин, в свое время учившийся на одном курсе с Петром Порошенко в Институте международных отношений.

Источник: «Украинская правда»