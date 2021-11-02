COVID-сертификаты на основании ПЦР-тестов заработали в «Дії» в тестовом режиме

В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: Mediasat

https://racurs.ua/n162448-covid-sertifikaty-na-osnovanii-pcr-testov-zarabotali-v-diyi-v-testovom-rejime.html

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В приложении «Дія» с 1 ноября в тестовом режиме появилась возможность генерирования COVID-сертификатов для людей, сдавших ПЦР-тест на коронавирус.

Такой сертификат будет действовать в течение 72 часов с момента сдачи анализа. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Отмечается, что такие сертификаты можно получить только на основе ПЦР-тестов, проведенных ограниченным кругом лабораторий — «ДЕЛА», «Эскулаб», «Смартлаб» и «Днепролаб».

Сгенерировать такой сертификат можно так же, как и COVID-сертификат о вакцинации. Для этого нужно:

обновить приложение «Дія» в PlayMarket, AppStore или AppGallery;

нажать в приложении пункт «Услуги», выбрать пункт «COVID-сертификаты» и нажать «Сгенерировать сертификат»;

после этого дать согласие на получение данных из Электронной системы здравоохранения (ЕСОЗ) в «Дії»;

данные подтянутся автоматически, сертификат появится рядом с другими цифровыми документами пользователя в приложении.

В Минцифре уверяют, что весь процесс генерации такого сертификата будет занимать несколько минут.

Кроме того, в Киеве будут работать пункты поддержки для помощи по получению COVID-сертификатов по вакцинации против коронавируса.

Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Министр отметил, что два таких пункта уже открыли. Они расположены по адресам:

Центральный ж/д вокзал, площадь Вокзальная, 1;

ТЦ River Mall, Днепровская набережная, 12.