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Ракурс
В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: Mediasat

COVID-сертификаты на основании ПЦР-тестов заработали в «Дії» в тестовом режиме

2 ноя 2021, 11:25
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В приложении «Дія» с 1 ноября в тестовом режиме появилась возможность генерирования COVID-сертификатов для людей, сдавших ПЦР-тест на коронавирус.

Такой сертификат будет действовать в течение 72 часов с момента сдачи анализа. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Отмечается, что такие сертификаты можно получить только на основе ПЦР-тестов, проведенных ограниченным кругом лабораторий — «ДЕЛА», «Эскулаб», «Смартлаб» и «Днепролаб».

Сгенерировать такой сертификат можно так же, как и COVID-сертификат о вакцинации. Для этого нужно:

  • обновить приложение «Дія» в PlayMarket, AppStore или AppGallery;
  • нажать в приложении пункт «Услуги», выбрать пункт «COVID-сертификаты» и нажать «Сгенерировать сертификат»;
  • после этого дать согласие на получение данных из Электронной системы здравоохранения (ЕСОЗ) в «Дії»;
  • данные подтянутся автоматически, сертификат появится рядом с другими цифровыми документами пользователя в приложении.

В Минцифре уверяют, что весь процесс генерации такого сертификата будет занимать несколько минут.

Кроме того, в Киеве будут работать пункты поддержки для помощи по получению COVID-сертификатов по вакцинации против коронавируса.

Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Министр отметил, что два таких пункта уже открыли. Они расположены по адресам:


  • Центральный ж/д вокзал, площадь Вокзальная, 1;
  • ТЦ River Mall, Днепровская набережная, 12.

За несколько дней скажем еще о двух новых пунктах сапорта, которые мы запускаем, — сообщил Федоров.

Источник: Ракурс


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