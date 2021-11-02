COVID-сертификаты на основании ПЦР-тестов заработали в «Дії» в тестовом режиме

COVID-сертификаты на основании ПЦР-тестов заработали в «Дії» в тестовом режимеhttps://racurs.ua/n162448-covid-sertifikaty-na-osnovanii-pcr-testov-zarabotali-v-diyi-v-testovom-rejime.htmlРакурс
В приложении «Дія» с 1 ноября в тестовом режиме появилась возможность генерирования COVID-сертификатов для людей, сдавших ПЦР-тест на коронавирус.
Такой сертификат будет действовать в течение 72 часов с момента сдачи анализа. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.
Отмечается, что такие сертификаты можно получить только на основе ПЦР-тестов, проведенных ограниченным кругом лабораторий — «ДЕЛА», «Эскулаб», «Смартлаб» и «Днепролаб».
Сгенерировать такой сертификат можно так же, как и COVID-сертификат о вакцинации. Для этого нужно:
- обновить приложение «Дія» в PlayMarket, AppStore или AppGallery;
- нажать в приложении пункт «Услуги», выбрать пункт «COVID-сертификаты» и нажать «Сгенерировать сертификат»;
- после этого дать согласие на получение данных из Электронной системы здравоохранения (ЕСОЗ) в «Дії»;
- данные подтянутся автоматически, сертификат появится рядом с другими цифровыми документами пользователя в приложении.
В Минцифре уверяют, что весь процесс генерации такого сертификата будет занимать несколько минут.
Кроме того, в Киеве будут работать пункты поддержки для помощи по получению COVID-сертификатов по вакцинации против коронавируса.
Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Министр отметил, что два таких пункта уже открыли. Они расположены по адресам:
- Центральный ж/д вокзал, площадь Вокзальная, 1;
- ТЦ River Mall, Днепровская набережная, 12.
За несколько дней скажем еще о двух новых пунктах сапорта, которые мы запускаем, — сообщил Федоров.