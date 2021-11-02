COVID-сертифікати на підставі ПЛР-тестів запрацювали в «Дії» у тестовому режимі

COVID-сертифікати на підставі ПЛР-тестів запрацювали в «Дії» у тестовому режиміhttps://racurs.ua/ua/n162448-covid-sertyfikaty-na-pidstavi-plr-testiv-zapracuvaly-v-diyi-u-testovomu-rejymi.htmlРакурс
У додатку «Дія» з 1 листопада в тестовому режимі з’явилася можливість генерування COVID-сертифікатів для людей, які здали ПЛР-тест на коронавірус.
Такий сертифікат діятиме впродовж 72 годин з моменту здачі аналізу. Про це повідомляє прес-служба Мінцифри.
Зазначається, що наразі такі сертифікати можна отримати лише на основі ПЛР-тестів, проведених обмеженим колом лабораторій — «ДІЛА», «Ескулаб», «Смартлаб» і «Дніпролаб».
Згенерувати такий сертифікат можна так само, як і COVID-сертифікат про вакцинацію. Для цього потрібно:
- оновити додаток «Дія» в PlayMarket, AppStore або AppGallery;
- натиснути в додатку на пункт «Послуги», вибрати пункт «COVID-сертифікати» та натиснути «Згенерувати сертифікат»;
- після цього надати згоду на отримання даних з Електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) до «Дії»;
- дані підтягнуться автоматично, сертифікат з’явиться поруч з іншими цифровими документами користувача в застосунку.
У Мінцифри запевняють, що весь процес генерації такого сертифіката займатиме кілька хвилин.
Крім того, ц Києві працюватимуть пункти підтримки для допомоги з отримання COVID-сертифікатів щодо вакцинації проти коронавірусу.
Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Міністр зазначив, що два такі пункти вже відкрили. Вони розташовані за адресами:
- Центральний залізничний вокзал, площа Вокзальна, 1;
- ТЦ River Mall, Дніпровська набережна, 12.
За кілька днів скажемо ще про два нових пункти сапорту, які ми запускаємо, — повідомив Федоров.