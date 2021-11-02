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Ракурс
В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: Mediasat

COVID-сертифікати на підставі ПЛР-тестів запрацювали в «Дії» у тестовому режимі

2 лис 2021, 11:25
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У додатку «Дія» з 1 листопада в тестовому режимі з’явилася можливість генерування COVID-сертифікатів для людей, які здали ПЛР-тест на коронавірус.

Такий сертифікат діятиме впродовж 72 годин з моменту здачі аналізу. Про це повідомляє прес-служба Мінцифри.

Зазначається, що наразі такі сертифікати можна отримати лише на основі ПЛР-тестів, проведених обмеженим колом лабораторій — «ДІЛА», «Ескулаб», «Смартлаб» і «Дніпролаб».

Згенерувати такий сертифікат можна так само, як і COVID-сертифікат про вакцинацію. Для цього потрібно:

  • оновити додаток «Дія» в PlayMarket, AppStore або AppGallery;
  • натиснути в додатку на пункт «Послуги», вибрати пункт «COVID-сертифікати» та натиснути «Згенерувати сертифікат»;
  • після цього надати згоду на отримання даних з Електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) до «Дії»;
  • дані підтягнуться автоматично, сертифікат з’явиться поруч з іншими цифровими документами користувача в застосунку.

У Мінцифри запевняють, що весь процес генерації такого сертифіката займатиме кілька хвилин.

Крім того, ц Києві працюватимуть пункти підтримки для допомоги з отримання COVID-сертифікатів щодо вакцинації проти коронавірусу.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Міністр зазначив, що два такі пункти вже відкрили. Вони розташовані за адресами:


  • Центральний залізничний вокзал, площа Вокзальна, 1;
  • ТЦ River Mall, Дніпровська набережна, 12.

За кілька днів скажемо ще про два нових пункти сапорту, які ми запускаємо, — повідомив Федоров.

Джерело: Ракурс


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