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Ярош. Фото: УП

Лідер «Правого сектора» Ярош отримав посаду в керівництві ЗСУ

2 лис 2021, 11:23
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Дмитро Ярош, екс-лідер «Правого сектора», дістав посаду в керівництві Збройних сил України (ЗСУ).

Його призначили радником Головнокомандувача Валерія Залужного. Про це повідомив сам Ярош на своїй сторінці у Facebook.

Призначення Яроша. Скріншот: Facebook


Дмитро Ярош — екс-нардеп, колишній лідер організації «Правий сектор» (2014−2015), командувач Української добровольчої армії.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що екс-лідер «Правого сектора» Дмитро Ярош може очолити делегацію для переговорів щодо Донбасу замість Вітольда Фокіна, який був зі скандалом звільнений із посади.

Джерело: Ракурс


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