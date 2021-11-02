Лідер «Правого сектора» Ярош отримав посаду в керівництві ЗСУ

Ярош. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n162447-lider-pravogo-sektora-yarosh-otrymav-posadu-v-kerivnyctvi-zsu.html

Ракурс

Дмитро Ярош, екс-лідер «Правого сектора», дістав посаду в керівництві Збройних сил України (ЗСУ).

Його призначили радником Головнокомандувача Валерія Залужного. Про це повідомив сам Ярош на своїй сторінці у Facebook.

Дмитро Ярош — екс-нардеп, колишній лідер організації «Правий сектор» (2014−2015), командувач Української добровольчої армії.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що екс-лідер «Правого сектора» Дмитро Ярош може очолити делегацію для переговорів щодо Донбасу замість Вітольда Фокіна, який був зі скандалом звільнений із посади.