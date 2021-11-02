Лидер «Правого сектора» Ярош получил должность в руководстве ВСУ

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Ярош. Фото: УП
Лидер «Правого сектора» Ярош получил должность в руководстве ВСУhttps://racurs.ua/n162447-lider-pravogo-sektora-yarosh-poluchil-doljnost-v-rukovodstve-vsu.htmlРакурс
Дмитрий Ярош, экс-лидер «Правого сектора», получил должность в руководстве Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Его назначили советником Главнокомандующего Валерия Залужного. Об этом сообщил сам Ярош на своей странице в Facebook.
Дмитрий Ярош — экс-нардеп, бывший лидер организации «Правый сектор» (2014−2015), командующий Украинской добровольческой армией.
Напомним, ранее мы сообщали, что экс-лидер «Правого сектора» Дмитрий Ярош может возглавить делегацию для переговоров по Донбассу вместо Витольда Фокина, который был со скандалом уволен с должности.
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