Лидер «Правого сектора» Ярош получил должность в руководстве ВСУ

Ярош. Фото: УП

https://racurs.ua/n162447-lider-pravogo-sektora-yarosh-poluchil-doljnost-v-rukovodstve-vsu.html

Ракурс

Дмитрий Ярош, экс-лидер «Правого сектора», получил должность в руководстве Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Его назначили советником Главнокомандующего Валерия Залужного. Об этом сообщил сам Ярош на своей странице в Facebook.

Дмитрий Ярош — экс-нардеп, бывший лидер организации «Правый сектор» (2014−2015), командующий Украинской добровольческой армией.

Напомним, ранее мы сообщали, что экс-лидер «Правого сектора» Дмитрий Ярош может возглавить делегацию для переговоров по Донбассу вместо Витольда Фокина, который был со скандалом уволен с должности.