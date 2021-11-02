“Слуга народу” позбудеться кількох креатур Єрмака в уряді

https://racurs.ua/ua/n162449-sluga-narodu-pozbudetsya-kilkoh-kreatur-iermaka-v-uryadi.html

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Кандидатури нових міністрів, окрім президента Володимира Зеленського, на Банковій затверджує глава Офісу президента Андрій Єрмак та прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Про це пише «Українська правда» з посиланням на джерела у «Слузі народу».

За даними видання, глава держави дослухається до думки свого першого помічника Сергія Шефіра та заступника Єрмака Кирила Тимошенка. Проте остаточне рішення щодо майбутніх міністрів Зеленський ухвалює самостійно, а потім монобільшість у Верховній Раді голосує за потрібну кандидатуру.

Джерела у фракції «Слуга народу» називають нинішнього очільника Міністерства оборони Андрія Тарана креатурою Єрмака, якій неодноразово давали «останній шанс». Єрмак нібито раніше не міг підшукати заміну Тарану. Проте у серпні влада вирішила звільнити Тарана. Замість нього новим міністром оборони, за планом «Слуги народу» має стати інший близький до Єрмака чинний член уряду Олексій Резніков. Чиновник вже написав заяву на відставку з посади міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Також, окрім Тарана, креатурою Єрмака був віце-прем'єр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.

Уруський взагалі нічого не зробив. Депутати між собою називають його відомство Міністерством стаканів. Там такий заповідник радянських дідів, які сидять і просто бухають, — заявив один із соратників президента.



Уруського має замінити чинний головний митник країни Павло Рябікін, котрий свого часу вчився на одному курсі з Петром Порошенком в Інституті міжнародних відносин.

Джерело: «Українська правда»