Стягування військ до кордону з Україною прокоментували в Кремлі. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n162454-styaguvannya-viysk-do-kordonu-z-ukrayinou-prokomentuvaly-v-kremli.html

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Війська Росії біля кордону з Україною стали темою обговорення в американських та українських ЗМІ. Кремль тим часом продовжує заперечувати свою агресію.

Якість цих публікацій навіть не варто коментувати, і загалом на них не варто звертати жодної уваги, тому що ви самі бачили, що там йдеться про кордон з Україною, а показують кордон із Білоруссю і так далі, — заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Також він сказав, що публікації американських медіа «не варті коментарів». Пєсков додав, що такі заяви мають «низьку якість».

Нагадаємо, в Міноборони України спростували поширену в ЗМІ інформацію про нарощення російських військ на кордоні. У відомстві ці заяви називають «елементом інформаційно-психологічних дій». Розвідка встановила, що станом на 1 листопада додаткового перекидання російських підрозділів, озброєння та військової техніки до державного кордону з Україною не зафіксовано.

Тим часом супутникові фотографії, які свідчать про стягування військової техніки та армії Росії до кордонів України, оприлюднило американське видання Politico, посилаючись на знімки компанії Maxar Technologies датовані 1 листопада. Світлини підтверджують інформацію про концентрацію військ РФ біля України.