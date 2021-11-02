Стягивание войск к границе с Украиной прокомментировали в Кремле. Фото: УП

https://racurs.ua/n162454-styagivanie-voysk-k-granice-s-ukrainoy-prokommentirovali-v-kremle.html

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Войска России возле границы с Украиной стали темой обсуждения в американских и украинских СМИ. Кремль тем временем продолжает отрицать свою агрессию.

Качество этих публикаций даже не стоит комментировать, и в целом на них не стоит обращать никакого внимания, потому что вы сами видели, что там речь идет о границе с Украиной, а показывают границу с Беларусью и так далее, — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Также он сказал, что публикации американских медиа «недостойны комментариев». Песков добавил, что подобные заявления имеют «низкое качество».

Напомним, в Минобороны Украины опровергли распространенную в СМИ информацию о наращивании российских войск на границе. В ведомстве эти заявления называют «элементом информационно-психологических действий». Разведка заявила, что по состоянию 1 ноября дополнительной переброски российских подразделений, вооружения и военной техники к государственной границе с Украиной не зафиксировано.

Тем временем спутниковые фотографии, свидетельствующие о стягивании военной техники и армии России к границам Украины, обнародовало американское издание Politico, ссылаясь на снимки компании Maxar Technologies, датированные 1 ноября. Фотографии подтверждают информацию о концентрации войск РФ на территории Украины.