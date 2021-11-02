Платья и серьги за тысячи фунтов одела Кейт Миддлтон на саммит ООН

Кейт Миддлтон, фото: The Daily Mail

https://racurs.ua/n162453-platya-i-sergi-za-tysyachi-funtov-odela-keyt-middlton-na-sammit-oon.html

Ракурс

Кейт Миддлтон, герцогиня Кембриджская, появилась на саммите ООН по климату COP26, проходившему в Глазго, в наряде стоимостью в тысячи фунтов стерлингов.

Из-за этого ее раскритиковали пользователи интернета. Сообщает издание Daily Mail.

Отмечается, что 39-летняя Миддлтон вышла на публику в синем платье бренда Eponine длины миди с акцентными плечами. Стоимость этого наряда составляет 2,4 тыс. фунтов стерлингов.

Образ она дополнила темно-серыми старыми туфлями на каблуке марки Rupert Sanderson, которые одевала уже по меньшей мере 12 раз, подчеркивает издание. Стоимость этой обуви составляет 425 фунтов стерлингов. В руке она держала небольшой клатч под цвет туфель.

Также на герцогине были серьги KiKi Mcdonough за 3,5 тыс. фунтов стерлингов.

Стоит отметить, что ряд пользователей издания раскритиковали такой наряд Миддлтон, считая его слишком дорогим для такого мероприятия.

Бесстыдная демонстрация богатства, когда некоторым людям в Великобритании приходится полагаться на помощь «продовольственных банков», — написал один из пользователей.

Цена ее наряда может прокормить огромное количество людей, — отмечает автор другого комментария.

Я думаю, что я заслуживаю определенного признания. У меня есть пальто, которое у меня пять лет, и пара носков, которым, по крайней мере, два года, — отметил другой пользователь, комментируя информацию о старых туфлях Миддлтон.



Источник: The Daily Mail