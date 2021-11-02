Плаття та сережки за тисячі фунтів одягла Кейт Міддлтон на саміт ООН

Кейт Міддлтон, фото: The Daily Mail

https://racurs.ua/ua/n162453-plattya-ta-serejky-za-tysyachi-funtiv-odyagla-keyt-middlton-na-samit-oon.html

Ракурс

Кейт Міддлтон, герцогиня Кембриджська, з’явилася на саміті ООН з клімату COP26, який відбувався у Глазго, у вбранні вартістю в тисячі фунтів стерлінгів.

Через це її розкритикували користувачі інтернету. Повідомляє видання Daily Mail.

Зазначається, що 39-річна Міддлтон вийшла на публіку у синій сукні бренду Eponine довжини міді з акцентними плечима. Вартість цього вбрання становить 2,4 тис. фунтів стерлінгів.

Образ вона доповнила темно-сірими старими туфлями на підборах марки Rupert Sanderson, які одягала вже щонайменше 12 разів, наголошує видання. Вартість цього взуття становить 425 фунтів стерлінгів. У руці вона тримала невеликий клатч під цвіт туфель.

Також на герцогині були сережки KiKi Mcdonough за 3,5 тис. фунтів стерлінгів.

Варто зазначити, що низка користувачів видання розкритикували таке вбрання Міддлтон, вважаючи його надто дорогим для такого заходу.

Безсоромна демонстрація багатства, коли деяким людям у Великобританії доводиться покладатися на допомогу «харчових банків», — написав один із користувачів.

Ціна її вбрання може прогодувати величезну кількість людей, — наголошує автора іншого коментаря.



Я думаю, що я заслуговую певного визнання. У мене є пальто, яке у мене п’ять років, і пара шкарпеток, яким принаймні два роки, — зазначив інший користувач, коментуючи інформацію про старі туфлі Міддлтон.

Джерело: The Daily Mail