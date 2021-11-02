Медведчука відпустили під особисте зобов'язання додому - що відбувається із кумом Путіна

https://racurs.ua/ua/n162456-medvedchuka-vidpustyly-pid-osobyste-zobov-yazannya-scho-vidbuvaietsya-iz-kumom-putina.html

Ракурс

Суд 2 листопада обрав запобіжний захід Віктору Медведчуку у виді особистого зобов’язання до 31 грудня.

Печерський районний суд Києва задовольнив прохання прокуратури продовжити запобіжний захід лідеру ОПЗЖ. Правоохоронці просили для нардепа-кума Путіна особисте зобов’язання, а не домашній арешт у першій кримінальній справі, оскільки термін останнього минув без можливості його продовження.

Проте Медведчук продовжує перебувати під цілодобовим домашнім арештом у справі про держзраду щодо постачання вугілля з окупованих територій.

Тим часом суд зобов’язав ДБР зареєструвати в ЄРДР і провести розслідування щодо трьох експертів СБУ, які нібито сфабрикували експертні висновки проти Медведчука у справі про держзраду. Про це заявив сьогодні нардеп ОПЗЖ Ренат Кузьмін.

Сьогодні прес-служба Офісу генпрокурора повідомила, що у кримінальному провадженні про держзраду Медведчука граничний термін для цілодобового домашнтого арешту закінчився (шість місяців), тому його далі продовжувати не можна. Востаннє арешт Медведчуку щодо кримінального провадження про держзраду та замах на розграбування національних цінностей продовжували 2 вересня.

Медведчук перебуває під цілодобовим домашнім арештом ще в одному кримінальному провадженні — за фактом сприяння терористичній діяльності. 12 жовтня його відправили під домашній арешт до 7 грудня. Запобіжний захід обрали у рамках справи про закупівлю вугілля з РФ через окуповані території.