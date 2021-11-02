Новий рейтинг партій – кого підтримують українці. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n162459-novyy-reytyng-partiy-kogo-pidtrymuut-ukrayinci.html

Ракурс

Рейтинг партій оновили соціологи — лідером залишається «Слуга народу», яку готові підтримати 20,4% серед тих, хто буде голосувати та визначився з вибором.

Меншу підтримку має «Європейська солідарність» — за неї готові голосувати 15,8% українців. Про це свідчать дані опитування соціологічної групи «Рейтинг».

На третьому місці опинилася «Опозиційна платформа — За життя» з 12% підтримки. Далі йде «Батьківщина», за яку готові голосувати 10,9% опитаних.

Рейтинг інших політичних сил дещо нижчий:

партію «Сила і честь» підтримують 6,4%,

партію Мураєва «Наші» — 6,3%,

партію «Українська стратегія Гройсмана» — 5,3%,

Радикальну партію — 4,8%,

«УДАР Віталія Кличка» — 4,2%,

партію Шарія — 3,8%,

ВО «Свобода» — 2,9%,

партію «Голос» — 2,2%,

партію «Самопоміч» — 1,9%.

Соціологи 21−23 жовтня опитали 2 тис. 500 респондентів віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Метод опитування — телефонні інтерв’ю.

Раніше рейтинг партій оприлюднили соціологи центру Разумкова. У лідери вибилася президентська партія «Слуга народу» — за неї готові віддати свій голос 14% усіх опитаних або 22% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за яку партію голосуватиме.