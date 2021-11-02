Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Новий рейтинг партій – кого підтримують українці. Фото: Укрінформ

Новий рейтинг партій — кого підтримують українці

2 лис 2021, 12:49
999

Рейтинг партій оновили соціологи — лідером залишається «Слуга народу», яку готові підтримати 20,4% серед тих, хто буде голосувати та визначився з вибором.

Меншу підтримку має «Європейська солідарність» — за неї готові голосувати 15,8% українців. Про це свідчать дані опитування соціологічної групи «Рейтинг».

На третьому місці опинилася «Опозиційна платформа — За життя» з 12% підтримки. Далі йде «Батьківщина», за яку готові голосувати 10,9% опитаних.

Рейтинг інших політичних сил дещо нижчий:


  • партію «Сила і честь» підтримують 6,4%,
  • партію Мураєва «Наші» — 6,3%,
  • партію «Українська стратегія Гройсмана» — 5,3%,
  • Радикальну партію — 4,8%,
  • «УДАР Віталія Кличка» — 4,2%,
  • партію Шарія — 3,8%,
  • ВО «Свобода» — 2,9%,
  • партію «Голос» — 2,2%,
  • партію «Самопоміч» — 1,9%.

Соціологи 21−23 жовтня опитали 2 тис. 500 респондентів віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Метод опитування — телефонні інтерв’ю.

Раніше рейтинг партій оприлюднили соціологи центру Разумкова. У лідери вибилася президентська партія «Слуга народу» — за неї готові віддати свій голос 14% усіх опитаних або 22% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за яку партію голосуватиме.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів