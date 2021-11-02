Новий рейтинг партій — кого підтримують українціhttps://racurs.ua/ua/n162459-novyy-reytyng-partiy-kogo-pidtrymuut-ukrayinci.htmlРакурс
Рейтинг партій оновили соціологи — лідером залишається «Слуга народу», яку готові підтримати 20,4% серед тих, хто буде голосувати та визначився з вибором.
Меншу підтримку має «Європейська солідарність» — за неї готові голосувати 15,8% українців. Про це свідчать дані опитування соціологічної групи «Рейтинг».
На третьому місці опинилася «Опозиційна платформа — За життя» з 12% підтримки. Далі йде «Батьківщина», за яку готові голосувати 10,9% опитаних.
Рейтинг інших політичних сил дещо нижчий:
- партію «Сила і честь» підтримують 6,4%,
- партію Мураєва «Наші» — 6,3%,
- партію «Українська стратегія Гройсмана» — 5,3%,
- Радикальну партію — 4,8%,
- «УДАР Віталія Кличка» — 4,2%,
- партію Шарія — 3,8%,
- ВО «Свобода» — 2,9%,
- партію «Голос» — 2,2%,
- партію «Самопоміч» — 1,9%.
Соціологи 21−23 жовтня опитали 2 тис. 500 респондентів віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Метод опитування — телефонні інтерв’ю.
Раніше рейтинг партій оприлюднили соціологи центру Разумкова. У лідери вибилася президентська партія «Слуга народу» — за неї готові віддати свій голос 14% усіх опитаних або 22% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за яку партію голосуватиме.