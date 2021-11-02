Соціологічне опитування. Фото: dut.edu.ua

https://racurs.ua/ua/n162494-ponad-71-gromadyan-vvajaut-scho-ukrayina-ruhaietsya-ne-tudy-infografika.html

Ракурс

Справи в Україні рухаються в неправильному напрямку. Так вважає більшість українців, яких опитали соціологи.

Кількість громадян, які вважають, що Україна рухається не туди, зростає. Станом на кінець жовтня таких уже 71,1%. Про правильний напрямок країни говорять лише 15% опитаних. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Соціологи наголошують, що в липні 68,7% респондентів вважали, що справи в країні рухаються в неправильному напрямку. При цьому протилежної думки дотримувались 16,1% громадян. У червні 64% українців вважали, що нинішній курс України правильний, а 20% опитаних погодилися, що країна рухається не туди.

У КМІС зазначили, що дослідження тривало з 20 по 25 жовтня. Соціологи методом особистого інтерв’ю опитали 2 тис. 28 повнолітніх респондентів із 103 населених пунктів України, окрім Криму. На Донеччині та Луганщині опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,9% — для показників близьких до 25%, 2,2% — для показників близьких до 12%, 1,5% — для показників близьких до 5%.

Нагадаємо, соціологи встановили, чи протестуватимуть українці заради позачергових виборів. Виявилося, що у протестах з вимогою дострокових виборів президента готові взяти участь 23,1% громадян. А протестувати заради дострокових парламентських виборів готові 24,1% респондентів.