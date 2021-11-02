Чи протестуватимуть українці заради позачергових виборів, встановили соціологи

В Україні можуть відбутися позачергові вибори президента та парламенту, фото: «Главком»

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Відсоток українців, які хочуть проведення позачергових виборів президента, майже зрівнявся з відсотком громадян, які не вважають за доцільне негайне проведення дострокових виборів глави держави.

Водночас кількість прихильників проведення позачергових парламентських виборів істотно перевищує відсоток тих, хто дотримується протилежної думки. Про це свідчать результати проведеного в період з 20 по 25 жовтня опитування, опубліковані на сайті Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Згідно з результатами опитування:

підтримують проведення дострокових президентських виборів 43,4%, не підтримують — 45,8%.

проведення дострокових парламентських виборів підтримують 47,3% опитаних, не підтримують — 37,7%.

Водночас протестувати задля проведення дострокових виборів готовий такий відсоток українців:

у протестах з вимогою дострокових виборів президента готові взяти участь 23,1% респондентів;

у протестах з вимогою дострокових виборів до Верховної Ради готові взяти участь 24,1% респондентів.

Крім того, 35% респондентів погоджуються з твердженням, що партію монобільшості «Слуга народу» слід усунути від влади шляхом масових протестів". Не погоджуються з цим твердженням 50,6%.

Опитування відбувалося в усіх регіонах України, крім тимчасово окупованих територій, в ньому взяли участь 2 тис. 28 респондентів.