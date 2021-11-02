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Ракурс
В Украине могут пройти внеочередные выборы президента и парламента, фото: «Главком»

Будут ли украинцы протестовать ради внеочередных выборов, установили социологи

2 ноя 2021, 16:43
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Процент украинцев, желающих проведение внеочередных выборов президента, почти сравнялся с процентом граждан, которые не считают целесообразным немедленное проведение досрочных выборов главы государства.

В то же время, количество сторонников проведения внеочередных парламентских выборов существенно превышает процент тех, кто придерживается противоположного мнения. Об этом свидетельствуют результаты проведенного в период с 20 по 25 октября опроса, опубликованного на сайте Киевского международного института социологии (КМИС).

Согласно результатам опроса:

  • поддерживают проведение досрочных президентских выборов 43,4%, не поддерживают — 45,8%.
  • проведение досрочных парламентских выборов поддерживают 47,3% опрошенных, не поддерживают — 37,7%.

Инфографика: КМИС

В то же время, протестовать ради проведения досрочных выборов готов такой процент украинцев:

  • в протестах с требованием досрочных выборов президента готовы принять участие 23,1% респондентов;
  • в протестах с требованием досрочных выборов в Верховную Раду готовы принять участие 24,1% респондентов.

Инфографика: КМИС

Кроме того, 35% респондентов согласны с утверждением, что партию монобольшинства «Слуга народа» следует отстранить от власти путем массовых протестов". Не согласны с этим утверждением 50,6%.


Инфографика: КМИС

Опрос проходил во всех регионах Украины, кроме временно оккупированных территорий, в нем приняли участие 2 тыс. 28 респондентов.

Источник: Ракурс


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