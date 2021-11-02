Карантин для нардепів посилили - в Раду пускатимуть з COVID-сертифікатами

https://racurs.ua/ua/n162488-karantyn-dlya-nardepiv-posylyly-v-radu-puskatymut-z-covid-sertyfikatamy.html

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Карантин у Верховній Раді нарешті посилили. Одним з головних питань, яке розглянули 2 листопада на позачерговій сесії, стала постанова № 6154, яка передбачає «додаткові заходи протидії і поширенню Covid-19 в Україні».

Серед іншого в цьому документі йдеться і про допуск до приміщень парламенту лише з підтвердженою вакцинацією або з дійсним ПЛР-тестом.

За ухвалення постанови в Раді знайшлося 279 голосів.

Нардепи ухвалили, що на період дії карантину встановленого через COVID-19, допуск у приміщення адмінбудівель парламенту народних депутатів України, працівників апарату Ради, відвідувачів, журналістів дозволяється лише за наявності документа, що підтверджує отримання вакцинації від COVID-19 однією чи кількома дозами вакцин або негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР або довідки про одужання особи від COVID-19, якщо особа перехворіла не більше як за шість місяців до пред’явлення документа.

Отож, через понад місяць після початку нового спалаху коронавірусу нардепи нарешті розглянули постанову про вхід до Ради із ковід-сертифікатами чи результатами ПЛР-тестів.

Про необхідність запровадження для народних депутатів правил відвідування робочого місця, які діють для більшості громадян, в парламенті говорили з кінця вересня. У середині жовтня відповідну постанову зареєстрували, але кілька тижнів не розглядали в пленарній залі.

Тим часом апарат Верховної Ради відмовився повідомляти кількість вакцинованих від коронавірусу народних депутатів.