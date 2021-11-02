Ответственность за подделку COVID-документов ужесточила Рада. Фото: universalna.com

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Подделка COVID-документов в Украине будет караться строже — Верховная Рада поддержала соответствующий законопроект на внеочередном заседании 2 ноября.

Проект закона № 6084 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно установления ответственности за подделку документов, касающихся проведения профилактических прививок» в первом чтении поддержали 282 нардепа. Также 272 парламентария поддержали сокращение сроков подготовки закона ко второму чтению наполовину. Заседание ВРУ транслировалось на парламентском канале в YouTube.

В пояснительной записке к закону отмечается, что в действующей редакции Уголовного кодекса отсутствует уголовная ответственность за подделку документов о проведении вакцинации. Авторы закона предлагают дополнить УК в виде ст. 321−3, которая предусматривает установление ответственности за использование лицом заведомо подложных документов, подтверждающих проведение профилактических прививок против особо опасных инфекционных болезней. За такое наказание предлагается ввести штраф от 17 тыс. до 34 тыс. грн или ограничение свободы на срок до двух лет.

Также документ предлагает установить ответственность за внесение медицинским работником заведомо ложных сведений в медицинскую документацию о вакцинации от особо опасных инфекций в виде штрафа от 34 тыс. грн до 68 тыс. грн или лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного до трех лет.

Кроме того, изменения в закон предусматривают и ужесточение наказания за изготовление и сбыт фальшивых справок о вакцинации. Такое правонарушение предлагают наказывать штрафом от 85 тыс. до 170 тыс. грн или лишением свободы на срок до трех лет.

Напомним, 2 ноября Верховная Рада приняла постановление, что в парламент народных депутатов будут пускать только с COVID-документами. Такие правила начнут действовать не позднее середины ноября.