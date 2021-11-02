Андрей Таран подал в отставку с поста министра обороны. Фото: РИА Новости

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Ракурс

Андрей Таран подал заявление об отставке с поста министра обороны.

Соответствующий документ уже поступил в Верховную Раду. Об этом 2 ноября сообщил представитель Кабинета министров в парламенте Тарас Мельничук в Telegram.

Министр обороны Украины Андрей Таран подал заявление об отставке в Верховную Раду, — говорится в сообщении.

Мельничук добавил, что 3 ноября Рада рассмотрит заявление об увольнении Тарана. Кроме того, парламент завтра рассмотрит вопросы:

об увольнении Романа Абрамовского с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов;

об увольнении Алексея Любченко с должности первого вице-премьера — министра экономики;

об увольнении Алексея Резникова с должности вице-премьер-министра — министра по реинтеграции временно оккупированных территорий;

об увольнении Олега Урусского с должности вице-премьер-министра — министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Накануне парламентская фракция «Слуга народа» поддержала решение президента Украины Владимира Зеленского относительно кандидатуры Алексея Резникова на должность министра обороны Украины. Резников ранее уже написал заявление об отставке с должности министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Сегодня, 2 ноября, профильный комитет ВРУ поддержал увольнение Алексея Резникова с должности.

Напомним, лидер монобольшинства в парламенте Давид Арахамия назвал главу Министерства обороны Андрея Тарана худшим министром, потому что тот «воевал с руководителями Генштаба и мерился с ними, у кого больше генеральские звездочки».