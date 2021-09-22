Йду полем і шукаю батька - родичі жертв рейсу MH-17 розповіли суду про свої сни

https://racurs.ua/ua/n160562-ydu-polem-i-shukau-batka-rodychi-jertv-reysu-mh-17-rozpovily-sudu-pro-svoyi-sny.html

Ракурс

У вересні в Нідерландах поновилися слухання у справі про катастрофу «Боїнга» рейсу MH17.

Зараз дають свідчення близькі загиблих. Всі вони були заздалегідь попереджені, що повинні брати до уваги презумпцію невинуватості. Тому потерпілі висловлюються про те, як трагедія вплинула на них, і про те, якого б покарання вони хотіли б.

Рішення щодо винуватців збиття «Боїнга» суд ухвалить без урахування виступів потерпілих, але в питанні, яким саме буде покарання, Феміда може прислухатися до їхньої думки.

Фрагменти виступів потерпілих публікує телеграм-канал «MH17», який веде юрист Володимир Файбишев. Він відвідує судові засідання.

«Ракурс» подає декілька цитат із свідчень родичів жертв збитого рейсу.

Ріа ван дер Cтеен

Жінка втратила у катастрофі батька Яна ван дер Стеена і свою мачуху Корнелію Ворхам. Вона розпочала свій виступ, прочитавши російською цитату, що приписують Олександру Солженіцину: «Вони брешуть. Ми знаємо, що вони брешуть. Вони знають, що ми знаємо, що вони брешуть».

Я знаю, на кому лежить відповідальність. Ми бачили багато епізодів затягування процесу і поширення фейковий новин. Однак я вважаю, що сьогодні не слід приділяти цьому уваги.

Мій батько і його дружина летіли з онуками на Борнео, в Індонезію. Вперше мені довелося попрощатися з ними, коли 17 липня 2014 року я отримала той жахливий дзвінок. Я чекала і сподівалася, що це помилка, що мені подзвонять і вони повернуться додому.

Незабаром у мене почалися кошмари. Коли я вперше побачила такий сон, я думала, що він буде чудовим, бо побачу в ньому батька. Я йшла полем в Україні і шукала батька. Але я бачила уламки, тіла, особисті речі. Пахло вогнем і смертю. Я була одна, і йшла по полях, серед соняшників, і кликала: «Тату! Де ти?». І раптом я побачила його. Здавалося, він був радий мене бачити. Він широко посміхався і питав, що я тут роблю. Я відповіла, що шукаю його. Йому це здалося дивним, тому що він шукав мене. Я подивилася на нього, і мені довелося сказати йому, що він мертвий, що він загинув, коли літак, на якому він летів, був збитий. І тоді я почала плакати і не могла перестати, поки не прокинулася з криком. Цей кошмар повторювався місяцями, щоночі, знову і знову.

20 серпня 2015 року ми поїхали за останками батька і мачухи. Мені було погано.

Я пішла в спеціально підготовлену кімнату і побачила дві маленькі коробочки, в яких були останки мого улюбленого батька і його дружини Нелл. Я відкрила коробочки. Всередині були два маленьких пакетика з кістками. Я взяла їх у руки і міцно притиснула до себе.

Не знаю, скільки я так простояла. Логічно я розуміла, що це вони, але емоційно не хотіла приймати. Я так і не зможу остаточно попрощатися з ними, принаймні поки відповідальних за їх смерть не визнають винними.

Метью Хордер

Австралієць Метью Хордер втратив в катастрофі батьків Говарда і Сьюзан, він виступив по відеозв’язку, після чого в суді показали заздалегідь записані повідомлення його братів Адама і Девіда.

…Складно описати в кількох абзацах кожен момент відчаю, кожен день, повний гніву, втрачений час, питання без відповідей, психологічні травми, відчай, з яким я готував це повідомлення, коли відповідальні в російському уряді знаходяться на волі, як ніби нічого не сталося, продовжують поширювати дезінформацію про їх непричетність і перешкоджати тому, щоб правосуддя здійснилося в розумний час.

Мої батьки були працьовитими австралійцями і ніколи нічого не просили. Вони були активними, здоровими і насолоджувалися життям. Вони дбали про своїх літніх батьків і маленьких онуків. Вони любили подорожувати по країні і за кордон — і в підсумку це коштувало їм життя.

Кожен день дається мені насилу. Раптова втрата близьких завжди надовго позначається на житті людини. Все тільки погіршилося через те, скільки часу знадобилося, щоб упізнати тіла батьків, повернути їх додому і поховати як належить.

У мене діагностували посттравматичний стресовий розлад, депресію і тривожність, які виникли в результаті цих подій.

Я сумую за батьками кожен день. Їх вже не повернути. Однак вкрай важливо, щоб винних притягли до відповідальності і щоб судовий розгляд довели до кінця. Я ніколи не зрозумію, чому це сталося зі мною і моєю родиною.

Роб і Сілене Фредріхс

Вони втратили у катастрофі MH-17 сина Брайса і його наречену Дейзі Улерс.

…17 липня 2014 року — це день, коли була вирвана частина мого серця. Моє життя змінилося назавжди. Часто кажуть, що чоловік не повинен плакати. Я вив. Я кричав, у мене була істерика. У мене забрали мого єдиного сина Брайса і його подругу Дейзі.

Ми ніколи більше не будемо грати в футбол по суботах. Ніколи він мене більше не покличе: «Тату, ти де? Ходімо!».

Коли я пишу про це, я знову подумки повертаюся в той час. У мене перехоплює подих, серце завмирає. Мене розривають емоції, злість, я погано сплю. У мене проблеми з пам’яттю і концентрацією. Біль втрати стає все сильніше і сильніше. Я не можу більше нормально жити.