Иду по полю и ищу отца — родственники жертв рейса MH-17 рассказали о своих снах

https://racurs.ua/n160562-idu-po-polu-i-ischu-otca-rodstvenniki-jertv-reysa-mh-17-rasskazali-o-svoih-snah.html

Ракурс

В сентябре в Нидерландах возобновились слушания по делу о катастрофе «Боинга» рейса MH17.

Сейчас дают показания близкие погибших. Все они были заранее предупреждены, что должны принимать во внимание презумпцию невиновности. Поэтому пострадавшие высказываются о том, как произошедшая трагедия повлияла на них, и о том, какого наказания они хотели бы.

Решение по поводу виновников трагедии «Боинга» суд примет без учета выступлений потерпевших, но в вопросе, каким будет наказание, Фемида может прислушаться к их мнению.

Фрагменты выступлений пострадавших публикует телеграм-канал «MH17», который ведет юрист Владимир Файбишев. Он посещает судебные заседания.

«Ракурс» представляет несколько цитат из свидетельств родственников жертв сбитого рейса.

Риа ван дер Cтеен

Женщина потеряла в катастрофе отца Яна ван дер Стеен и свою мачеху Корнелию Ворхам. Она начала свое выступление, прочитав на русском языке цитату, приписываемую Александру Солженицыну: «Они лгут. Мы знаем, что они врут. Они знают, что мы знаем, что они лгут».

Я знаю, на ком лежит ответственность. Мы видели много эпизодов затягивания процесса и распространения фейковых новостей. Однако я считаю, что сегодня не следует уделять этому внимания.

Мой отец и его жена летели с внуками на Борнео, в Индонезию. Впервые мне пришлось попрощаться с ними, когда 17 июля 2014 года я получила тот ужасный звонок. Я ждала и надеялась, что это ошибка, что мне позвонят и они вернутся домой.

Вскоре у меня начались кошмары. Когда я впервые увидела такой сон, я думала, что он будет замечательным, потому что увижу в нем отца. Я шла по полю в Украине и искала отца. Но я видела обломки, тела, личные вещи. Пахло огнем и смертью. Я была одна, и шла по полям, среди подсолнухов, и звала: «Папа! Где ты?». И вдруг я увидела его. Казалось, он был рад меня видеть. Он широко улыбался и спрашивал, что я здесь делаю. Я ответила, что ищу его. Ему это показалось странным, потому что он искал меня. Я посмотрела на него, и мне пришлось сказать ему, что он мертв, что он погиб, когда самолет, на котором он летел, был сбит. И тогда я начала плакать и не могла перестать, пока не проснулась с криком. Этот кошмар повторялся месяцами, каждую ночь, снова и снова.

20 августа 2015 года мы поехали за останкам отца и мачехи. Мне было плохо.

Я пошла в специально подготовленную комнату и увидела две маленькие коробочки, в которых были останки моего любимого отца и его жены Нелл. Я открыла коробочки. Внутри были два маленьких пакетика с костями. Я взяла их в руки и крепко прижала к себе.

Не знаю, сколько я так простояла. Логично я понимала, что это они, но эмоционально не хотела принимать. Я так и не смогу окончательно попрощаться с ними, по крайней мере пока ответственных за их смерть не признают виновными.

Мэтью Хордер

Австралиец Мэтью Хордер потерял в катастрофе родителей Говарда и Сьюзан, он выступил по видеосвязи, после чего в суде показали заранее записанные сообщения его братьев Адама и Дэвида.

…Сложно описать в нескольких абзацах каждый момент отчаяния, каждый день, полный гнева, потерянное время, вопросы без ответов, психологические травмы, отчаяние, с которым я готовил это сообщение, когда ответственные в российском правительстве находятся на свободе, как будто ничего не произошло, продолжают распространять дезинформацию о их непричастности и препятствовать тому, чтобы правосудие свершилось в разумное время.

Мои родители были трудолюбивыми австралийцами и никогда ничего не просили. Они были активными, здоровыми и наслаждались жизнью. Они заботились о своих пожилых родителях и маленьких внуках. Они любили путешествовать по стране и за границу — и в итоге это стоило им жизни.

Каждый день дается мне с трудом. Внезапная потеря близких всегда надолго сказывается на жизни человека. Все только ухудшилось из-за того, сколько времени понадобилось, чтобы опознать тела родителей, вернуть их домой и похоронить как положено.

У меня диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство, депрессию и тревожность, которые возникли в результате этих событий.

Я скучаю по родителям каждый день. Их уже не вернуть. Однако крайне важно, чтобы виновные были привлечены к ответственности и чтобы судебное разбирательство довели до конца. Я никогда не пойму, почему это произошло со мной и моей семьей.

Роб и Силена Фредрихс

Они потеряли в катастрофе MH-17 сына Брайса и его невесту Дейзи Улерс.

…17 июля 2014 года- день, когда была вырвана часть моего сердца. Моя жизнь изменилась навсегда. Часто говорят, что мужчина не должен плакать. Я выл. Я кричал, у меня была истерика. У меня забрали моего единственного сына Брайса и его подругу Дэйзи.

Мы никогда больше не будем играть в футбол по субботам. Никогда он меня больше не позовет: «Папа, ты где? Пойдем!».

Когда я пишу об этом, я снова мысленно возвращаюсь в то время. У меня перехватывает дыхание, сердце замирает. Меня разрывают эмоции, злость, я плохо сплю. У меня проблемы с памятью и концентрацией. Боль потери становится все сильнее и сильнее. Я не могу больше нормально жить.