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Погода в Украине. Фото: Ракурс

Большинство областей накроют дожди — погода в Украине на 3 ноября (КАРТА)

2 ноя 2021, 15:53
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Погода в Украине 3 ноября будет пасмурной, также ожидаются кратковременные дожди.

Осадки в Украину придут из Европы. Температура воздуха ночью будет колебаться от 6° до 12° тепла, а днем прогнозируется 8−14° с отметкой плюс. Заморозков и сильных порывов ветра в ближайшие сутки не ожидается. Об этом сообщает Gismeteo.

Температура воздуха в Европе 3 ноября данные: Gismeteo

Осадки в Европе 3 ноября данные: Gismeteo

Погода в Киеве 3 ноября будет с кратковременным дождем и переменной облачностью. Ночью температуру воздуха прогнозируют 7−8° тепла, а днем ожидается 8−12° выше нуля. Ветер прогнозируют со скоростью 1−9 м/с.

Погода в Киеве 3 ноября данные: Gismeteo

Погода в Харькове завтра будет пасмурной и с ливнями. Столбики термометров ночью покажут до 10−11° тепла, а днем температура воздуха ожидается до 9−12° с отметкой плюс. Скорость ветра прогнозируют 3−9 м/с.

Погода в Харькове 3 ноября данные: Gismeteo

Погода в Одессе в тоже будет с кратковременным дождем, а небо затянут тучи. Столбики термометров ночью покажут 9−12° тепла, а днем обещают 11−14° выше нуля. Ветер прогнозируют со скоростью 1−9 м/с.

Погода в Одессе 3 ноября, данные: Gismeteo

Погодные условия во Львове в ближайшие сутки будут дождливыми только ночью, а днем обещают переменную облачность. Температурные показатели будут следующими — ночью прогнозируют 6−7° тепла, а днем обещают 8−11° выше нуля. Ветер прогнозируют со скоростью 2−9 м/с.

Погода в Львове 3 ноября данные: Gismeteo

Геомагнитная обстановка в Украине 3 ноября прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.


Геомагнитная обстановка на 3 ноября. Скриншот: Gismeteo

Напомним, синоптики обещали, что 2 ноября погода в Украине будет испытывать влияние циклона, который приблизится к южным областям и постепенно будет перемещаться по территории страны. В ряде областей ожидаласт пасмурная и влажная погода.

Источник: Ракурс


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