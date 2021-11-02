Как исправить ошибки в COVID-сертификате – объяснение

https://racurs.ua/n162479-kak-ispravit-oshibki-v-covid-sertifikate-obyasnenie.html

Ракурс

COVID-сертификат может не сгенерироваться, если в электронной системе в записи пациента о вакцинации есть ошибка — неправильно указанные личные данные, название или партия вакцины.

В этом случае нужно обратиться к пункту, в котором пациенту делали прививку. Об этом сообщили в Национальной службе здоровья Украины (НСЗУ).

Отмечается, что внести или исправить данные о вакцинации может только врач, который проводил прививку. Другие врачи, сам пациент или НСЗУ не имеют такой технической возможности.

Такое ограничение необходимо для защиты пациента, ведь если кто случайно удалит данные пациента в электронной системе, восстановить их будет невозможно.

Если вакцинацию проводил семейный врач в амбулатории, нужно обращаться к нему. Если вы привились в пункте массовой вакцинации, в вашей памятке о прививке есть фамилия и место работы врача, который вносил в систему ваши данные — обратитесь туда. Возьмите с собой паспорт гражданина Украины и идентификационный код, — отметили в сообщении.

Напомним, в приложении «Дія» с 1 ноября в тестовом режиме появилась возможность генерирования COVID-сертификатов для людей, сдавших ПЦР-тест на коронавирус. Такой сертификат будет действовать в течение 72 часов с момента сдачи анализа.