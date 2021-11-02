Жуков. Фото: УП

https://racurs.ua/n162478-figurant-dela-svinarchuka-vozglavil-kb-razrabatyvauschee-pripasy-dlya-granatometov.html

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Дело Свинарчука касательно масштабного хищения средств на оборонке всколыхнуло общество во времена экс-президента Петра Порошенко.

Один из подозреваемых по делу о коррупционных схемах с «Укроборонпромом» Виталий Жуков возглавил «Специальное конструкторское бюро Вектор-В», разрабатывающее боеприпасы для гранатометов. Об этом стало известно после брифинга предприятий.

«Укроборонпром» объяснил, что в настоящее время Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают острую нехватку боеприпаса ВОГ-17В, поэтому предприятие и заключило соответствующий контракт. Министерство обороны создало государственную комиссию, которая сделала вывод, что боеприпас успешно прошел испытание.

В настоящее время готовится приказ министра обороны о принятии этого изделия на вооружение. Государственный концерн «Укроборонпром» также сообщает, что Виталий Жуков не является работником концерна с 13 октября 2014 года.

Отметим, что Жуков является фигурантом дела Свинарчука, которое оскандалило «Укроборонпром» в 2019 году. Тогда журналисты рассказали о масштабной схеме отмывания денег из украинского оборонного комплекса при возможном участии Олега Гладковского (Свинарчука).

Напомним, ранее мы сообщали, что «Миротворец» — неправительственная организация, занимающаяся исследованием признаков преступлений против основ национальной безопасности Украины и международного правопорядка, включила в свою базу известного украинского журналиста-расследователя Дениса Бигуса из-за дела Свинарчука.