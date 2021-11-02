Фігурант справи Свинарчука очолив КБ, яке розробляє боєприпаси для гранатометів

Жуков. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n162478-figurant-spravy-svynarchuka-ocholyv-kb-yake-rozroblyaie-boieprypasy-dlya-granatometiv.html

Ракурс

Справа Свинарчука щодо масштабного розкрадання коштів на оборонці сколихнула суспільство за часів екс-президента Петра Порошенка.

Один із підозрюваних у справі про корупційні схеми з «Укроборонпромом» Віталій Жуков очолив «Спеціальне конструкторське бюро Вектор-В», яке розробляє боєприпаси для гранатометів. Про це стало відомо після брифінгу підприємств.

«Укроборонпром» пояснив, що наразі Збройні сили України (ЗСУ) відчувають гостру нестачу боєприпасу ВОГ-17В, тому підприємство й уклало відповідний контракт. Міністерство оборони створило державну комісію, яка зробила висновок про те, що боєприпас успішно пройшов випробування.

Наразі готується наказ міністра оборони про прийняття цього виробу на озброєння. Державний концерн «Укроборонпром» також повідомляє, що Віталій Жуков не є працівником концерну з 13 жовтня 2014 року.

Зауважимо, що Жуков є фігурантом справи Свинарчука, яка оскандалила «Укроборонпром» у 2019 році. Тоді журналісти розповіли про масштабну схему відмивання грошей з українського оборонного комплексу за можливої участі Олега Гладковського (Свинарчука).

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що «Миротворець» — неурядова організація, що займається дослідженням ознак злочинів проти основ національної безпеки України та міжнародного правопорядку, включила до своєї бази відомого українського журналіста-розслідувача Дениса Бігуса за справу Свинарчука.