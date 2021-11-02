Як виправити помилки в COVID-сертифікаті – пояснення

https://racurs.ua/ua/n162479-yak-vypravyty-pomylky-v-covid-sertyfikati-poyasnennya.html

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COVID-сертифікат може не згенеруватися, якщо в електронній системі в записі пацієнта про вакцинацію є помилка — неправильно вказані особисті дані, назва або партія вакцини.

У цьому випадку потрібно звернутися до пункту, в якому пацієнту робили щеплення. Про це повідомили в Національній службі здоров’я України (НСЗУ).

Зазначається, що внести чи виправити дані про вакцинацію має повноваження лише той лікар, який проводив щеплення. Інші лікарі, сам пацієнт чи НСЗУ не мають такої технічної можливості.

Таке обмеження необхідне для захисту пацієнта, адже якщо хтось випадково видалить дані пацієнта в електронній системі, відновити їх буде неможливо.

Якщо вакцинацію проводив сімейний лікар у вашій амбулаторії, потрібно звертатися до нього. Якщо ви щепилися в пункті масової вакцинації, у вашій пам’ятці про щеплення є прізвище та місце роботи лікаря, який вносив у систему ваші дані — зверніться туди. Візьміть із собою паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, — зазначали в повідомленні.

Нагадаємо, в додатку «Дія» з 1 листопада в тестовому режимі з’явилася можливість генерування COVID-сертифікатів для людей, які здали ПЛР-тест на коронавірус. Такий сертифікат діятиме впродовж 72 годин з моменту здачі аналізу.