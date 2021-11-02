Погода в Україні. Фото: Ракурс

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Погода в Україні 3 листопада буде похмурою, також очікуються короткочасні дощі.

Опади в Україну прийдуть з Європи. Температура повітря вночі буде коливатися від 6° до 12° тепла, а вдень прогнозується 8−14° із позначкою плюс. Заморозків та сильних поривів вітру найближчої доби не очікується. Про це повідомляє Gismeteo.

Погода у Києві 3 листопада буде з короткочасним дощем та мінливою хмарністю. Вночі температуру повітря прогнозують 7−8° тепла, а вдень повітря очікується 8−12° вище нуля. Вітер прогнозують зі швидкістю 1−9 м/с.

Погода в Харкові завтра буде похмурою та зі зливами. Стовпчики термометрів вночі покажуть до 10−11° тепла, а вдень температура повітря очікується до 9−12° із позначкою плюс. Швидкість вітру прогнозують 3−9 м/с.

Погода в Одесі в теж буде з короткочасним дощем, а небо затягнуть хмари. Стовпчики термометрів вночі покажуть 9−12° тепла, а вдень обіцяють 11−14° вище нуля. Вітер прогнозують зі швидкістю 1−9 м/с.

Погодні умови у Львові найближчої доби будуть дощовими лише вночі, а вдень обіцяють мінливу хмарність. Температурні показники будуть наступними — вночі прогнозують 6−7° тепла, а вдень обіцяють 8−11° вище нуля. Вітер прогнозують зі швидкістю 2−9 м/с.

Геомагнітна обстановка в Україні 3 листопада прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, синоптики обіцяли, що 2 листопада погода в Україні зазнаватиме впливу циклону, який наблизиться до південних областей й поступово переміщуватиметься територією країни. У низці областей очікували похмуру та вологу погоду.