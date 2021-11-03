Вакцина. Фото: istock

https://racurs.ua/n162542-novuu-vakcinu-ot-koronavirusa-odobrila-voz-v-chem-ee-preimuschestva.html

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Вакцинация от коронавируса продолжается по всему миру. Всемирная организация по здравоохранению (ВОЗ) одобрила для экстренного использования новую индийскую вакцину Covaxin.

Она подходит для использования в странах с низким и средним уровнем дохода из-за простоты хранения. Об этом сообщается на странице ВОЗ в Twitter.

Covaxin был произведен индийской компанией Bharat Biotech и показал эффективность на уровне 78%.

Вакцину Covaxin рассматривала Стратегическая консультативная группа экспертов ВОЗ по иммунизации (SAGE). Она рекомендовала использовать ее двумя дозами с интервалом в четыре недели между прививками для всех возрастных групп от 18 лет.

Напомним, ранее мы сообщали, что иммунитет к коронавирусу у переболевших людей по различным исследованиям держится от пяти до восьми месяцев. Ученые провели новое исследование, чтобы проверить эти данные. Эксперты утверждают, что антитела от SARS-CoV-2 держатся по меньшей мере 10 месяцев.