Вакцинация от коронавируса. Фото: РБК

https://racurs.ua/n162509-pfizer-skryla-negativnye-pobochnye-effekty-vakciny-rassledovanie.html

Ракурс

Вакцинация от коронавируса продолжается в мире. Оказалось, что клинические испытания препарата Pfizer проходили с нарушениями.

Создатели вакцины фальсифицировали данные, раскрывали личности добровольцев и утаивали негативные побочные эффекты. Об этом говорится в расследовании, опубликованном британским научным журналом BMJ.

Авторы отметили, что провели расследование после того, как с редакцией издания связалась Брук Джексон — бывший региональный руководитель компании Ventavia Research Group, помогавшей Pfizer проводить клинические испытания вакцины.

Джексон рассказала, что ее уволили в сентябре 2020 года после ее неоднократных сообщений в головное отделение компании о массовых нарушениях при проведении клинических испытаний.

Специалисты британского издания перепроверили информацию и получили другие свидетельства того, что испытания вакцины не соответствовали стандартам и нормам, о соблюдении которых часто заявляли руководители компании Pfizer.

В частности, вакцина далеко не всегда хранилась в надлежащих условиях, почти весь медперсонал компании обладал доступом к информации об участниках испытаний, что противоречит «слепому» характеру тестирования вакцины.

Кроме того, Джексон и ее помощники очень часто находили ошибки в собранных данных, а также не успевали оперативно реагировать на жалобы пациентов о серьезных побочных эффектах.

По словам неназванных сотрудников Ventavia Research Group, эта ситуация сохранилась и после увольнения Джексон, а Pfizer продолжает пользоваться услугами этой корпорации для проведения новых тестов вакцин.

Ранее «Ракурс» сообщал, что новое исследование подтвердило эффективность Moderna и Pfizer против «дельты».

Источник: BMJ