Митинг антивакцинаторов заблокировал Раду — столица в пробках

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Ракурс

Под Верховной Радой 3 ноября проходит митинг антивакцинаторов. Они перекрывают центральные улицы Киева.

Активисты из разных областей Украины в 10.45 планируют провести вече у стен Верховной Рады. Пока они стоят под зданием ВР с плакатами против вакцинации от коронавируса и против «принудительной медицины».

В дождливую и холодную погоду к стенам парламента пришли несколько сотен человек. Акция началась в 8.00.

Основные требования — отмена карантинных правил, запрет принудительной медицины и права людей.

Кроме того, митингующие начали блокировать движение транспорта по центральным улицам города. В центре столицы возникли пробки.

Пробки уже образовались (Левый берег) на Дарницком мосту, а также Патона и Северном, также движение начинает усложняться и на Южном мосту.

Вместе с тем, заторы есть и на правом берегу, а именно на проспектах Воздухофлотском, Олеся Курбаса, Победы, Голосеевском и Степана Бандеры, Голосеевском. Кроме того, движение осложнено по улицам Вадима Гетьмана, Борщаговской, Щусева, Саксаганской и Кирилловской, Павла Скоропадского и Сечевых Стрельцов.

Иногда антивакцинаторы ссорятся с полицией. Аналогичные акции запланированы и в других городах Украины.