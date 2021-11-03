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Ракурс
«Слуга народа» направила в Кабмин кандидатуры новых министров – список. Фото: rubryka.com

«Слуга народа» направила в Кабмин кандидатуры новых министров — список

3 ноя 2021, 15:20
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«Слуга народа» на правах коалиции направила Кабинету министров Украины предложения по кандидатам на должности министров.

Об этом сообщила спикер «Слуги народа» Юлия Палийчук в своем Telegram-канале.

Речь идет о таких кандидатах:

  • Ирина Верещук — на должность вице-премьер-министра Украины, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
  • Юлия Свириденко — на должность первого вице-премьер-министра, министра экономики Украины.
  • Павел Рябикин — на должность министра по стратегическим отраслям промышленности.

Также в Верховную Раду поступило представление президента Украины о назначении Алексея Резникова министром обороны Украины. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.


Напомним, 3 ноября Верховная Рада рассмотрела представление об отставке пятерых министров правительства Дениса Шмыгаля. В рамках переформатирования Кабмина часть из них будет переназначена на новые должности, а часть покинет правительство.

Все министры были отправлены в отставку подавляющим большинством голосов присутствующих в зале нардепов. Отчитаться о работе и ответить на вопросы депутатов в парламент пришел только Резников.

Источник: Ракурс


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