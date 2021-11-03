В дом первого вице-премьера Любченко пришли с обыском. Фото: 18000.com.ua

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Ракурс

Обыски у первого вице-премьер-министра Украины — министра экономики Украины Алексея Любченко проводят правоохранители.

Детективы Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры проводят ряд следственных действий. В частности, обыски продолжаются у Любченко и исполняющего обязанности председателя Государственной налоговой службы Евгения Олейникова. Также обыски продолжаются в центральном аппарате налоговой службы. Об этом 3 ноября сообщает Telegram-канал NABU Daily.

Отмечается, что следственные действия проводят в рамках уголовного производства о возможном злоупотреблении служебным положением, что могло быть связано с помощью в уклонении от уплаты налогов.

О подозрении никому не сообщают и никого не задерживают. Продолжаются только следственные действия.

В Государственной налоговой службе подтвердили обыски у главы ведомства Олейникова и вице-премьер-министра экономики Любченко. Отметили, что следственные действия проводятся по обстоятельствам, «выявленным и переданным в правоохранительные органы самой ДПС». Основанием для обысков стало уголовное дело о нарушениях требований налогового законодательства рядом предприятий Полтавской области.

В налоговой отметили, что еще в декабре 2020 года и в январе 2021 года проводили собственную проверку главного управления в Полтавской области по отработке рисковых субъектов хозяйственной деятельности. В частности, речь шла о предприятиях, являющихся фигурантами в материалах упомянутого уголовного дела. По результатам проверки выявили ряд нарушений служебной дисциплины налоговиками области, к ряду должностных лиц были применены меры дисциплинарного воздействия. ГПС выявила обстоятельства, которые вероятно содержали признаки уголовных правонарушений, и передала информацию в Государственное бюро расследований.

Напомним, 2 ноября первый вице-премьер-министр, министр экономики Алексей Любченко подал заявление об увольнении в Верховную Раду. Парламент 3 ноября должен одобрить его отставку. На место Любченко могут назначить заместительницу главы Офиса президента по экономическим вопросам Юлию Свириденко.