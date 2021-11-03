Визит Путина в оккупированный Крым анонсировал Кремль

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Владимир Путин, президент страны-агрессора России, собрался посетить оккупированный Крым. В Кремле назвали дату.

По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, президент РФ приедет на оккупированный украинский полуостров 4 ноября.

Целью визита Путина в Кремле назвали участие «в праздничных мероприятиях в Севастополе по случаю Дня народного единства».

Он посетит мемориальный комплекс, посвященный окончанию гражданской войны, выступит там, возложит цветы. Завтра также запланирована его встреча с «председателем» Севастополя Михаилом Розвожаевым, — уточнил Песков.

Министерство иностранных дел Украины еще не прокомментировало намерения Москвы.

Напомним, Россия оккупировала часть Украины в 2014 году. Международное сообщество, за исключением подконтрольных Кремлю сателлитов, не признает аннексию Крыма и называет его украинским.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов недавно заявил, что Крым превращается в «ядерный отстойник» России, а территории полуострова грозит экологическая катастрофа из-за действий оккупационных властей.